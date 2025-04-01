Trump: İran Destekli Husiler Yok Edildi

TRUMP’IN HUSİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Donald Trump, sosyal medya platformunda Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik yaptığı açıklamada, “Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi. Savaşçılarının ve liderlerinin çoğu artık bizimle değil. Onları her gün ve her gece daha da sert bir şekilde vuruyoruz” dedi.

SİLAH DURDURMA TEKLİFİ

Trump, “ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım” şeklinde bir mesaj verdi. Husilerin deniz taşımacılığı ve bölge güvenliğine yönelik tehlikelerini hızla ortadan kaldırdıklarını belirten Trump, “Saldırılarımız, seyrüsefer özgürlüğü için bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Husiler için seçim açıktır: ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde daha yeni başladık. Hem Husiler hem de İran’daki sponsorları için gerçek acı henüz gelmedi” şeklinde konuştu.

İRAN’A YÖNELİK UYARI

ABD Başkanı, İran yönetiminden Husilere sağladıkları destekleri kesmelerini istemişti. ABD ordusu, 15 Mart’ta Yemen’in başkenti Sanaa ve Sada iline yönelik hedeflere saldırıda bulundu. Bu saldırılarda en az 31 kişi yaşamını yitirdi, yüzün üzerinde kişi yaralandı. Amerikalı medya, bu saldırının haftalarca sürecek bir dizi hava saldırısının başlangıcı olduğunu iddia etti. Husiler, bölgedeki ABD, İngiliz ve İsrail gemilerini hedef alarak 100’e yakın gemiye saldırı gerçekleştirdi. Son olarak ise, ABD’nin savaş gemisi USS Harry S. Truman hedef alındı ve gemiye insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.