Trump: İran Husilere Desteği Kesmelidir

TRUMP’IN İRAN’A MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Yemen’deki Husilere olan desteğini durdurması gerektiğini belirtti. Trump, “Bırakın Husiler kendi başlarına savaşsınlar” diyerek İran ve Husileri hedef aldı.

HUSİLERİN DURUMU

Trump, İran’ın Husilere hala yardım gönderdiğini ifade ederek, “İran, bu malzemelerin gönderimini derhal durdurmalıdır. Zaten her iki durumda da kaybedecekler, ancak bu şekilde daha hızlı kaybedecekler” dedi. Husi kuvvetlerine büyük zararlar verildiğini vurgulayan Trump, durumun daha da kötüleşeceğini öngördü.

KAYBOLAN HUSİLER

Trump, bu çatışmanın adil bir mücadele olmadığını ve asla olamayacağını belirterek, “Tamamen yok edilecekler” ifadesini kullandı.