Trump, İran’ı Nükleer Anlaşma İçin Tehdit Etti

İRAN’A YENİ TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı nükleer programı konusunda ABD ile bir anlaşma sağlamazsa tehdit ediyor. “Eğer bir anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak” diyen Trump, İran’a saldırı gerçekleştirileceğini belirtti. İran’ın nükleer programı hakkında geçen hafta müzakere teklifini reddetmesinin ardından Trump, bu açıklamayı yaptı. İran’ı “eşi benzeri görülmemiş” bir bombardıman ve ikincil gümrük vergileri ile tehdit etti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Trump, İranlı ve ABD’li yetkililer arasında görüşmelerin devam ettiğini kaydederek, “Eğer bir anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak. Daha önce hiç görmedikleri türden bir bombalama olacak. Anlaşma yapılmazsa, dört yıl önce yaptığım gibi onlara tekrar ikincil gümrük vergileri uygulama seçeneğim var” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yalnızca İran değil, Rusya gibi ülkelere de ikincil gümrük vergileri uygulanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Trump, geçtiğimiz hafta Venezuela’dan petrol ithal eden şirketler için yaptırımlar içeren bir kararnameye imza atmıştı.

İRAN’DAN YANIT YOK

Tahran, Trump’ın Umman aracılığıyla gönderdiği yeni bir nükleer anlaşma davetini içeren mektuba yanıt vermedi. İran, “maksimum baskı” kampanyası ve askeri tehditler altında doğrudan müzakerelere girmeyeceğini açıkça belirtti.