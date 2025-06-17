Trump, İran’ı Nükleer Silahlar Hakkında Uyardı

Trump’ın Nükleer Silah Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi çerçevesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldikten sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu. Trump, İran yönetimine nükleer silahlar konusunda bir kez daha uyarıda bulunmak istediğini belirterek, “İran’da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz” ifadelerini kullandı.

İran’a Verilen Süre ve Müzakere Beklentisi

Trump, İran’la nükleer müzakerelerde Tahran’a verdiği 60 günlük sürenin sonuçsuz kaldığını savundu. Konuşmasında, “İran’a 60 gün süre verdim ama onlar ‘Hayır’ dedi. 61’inci günde ne olduğunu gördünüz” diye belirtti. İran’ın yeniden müzakere masasına döneceğine dair inancını da dile getirdi.

İngiltere ile Ticaret Anlaşması

Trump, konuşmasında İngiltere ile yapılan ticaret anlaşmasının uygulanmasına ilişkin bir kararnamenin altına imza attığını da açıkladı. “Bu her iki taraf için de adil bir anlaşma. Çok fazla istihdam ve gelir yaratacak ve daha pek çok başka anlaşmamız da olacak” şeklinde konuştu. İngiltere Başbakanı Starmer ise, “Bu, otomobil tarifeleri ve havacılık alanında gerçekten önemli olan anlaşmamızı uygulamaya koyuyor. Dolayısıyla bugün her iki ülke için de çok güzel bir gün, gerçek bir güç göstergesi” dedi.