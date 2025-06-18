Haberler

Trump, İran ile görüşmeyi onayladı

İRAN’IN GÖRÜŞME TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın kendilerinden görüşme talep ettiğini dile getirerek, “Bunu yapabiliriz” açıklamasında bulundu. Beyaz Saray’da gazetecilere bilgi veren Trump, “Bir saat içinde İran-İsrail meselesiyle ilgili toplantımız olacak. Pakistan ordu yetkilisiyle İran konusunu konuştuk” şeklinde konuştu.

İRAN’IN NÜKLEER SILAH KONUSU

Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kaldığını düşündüğünü belirtti ve “İran’ın nükleer silahı olamaz” dedi. Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimler ve uluslararası ilişkiler açısından önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Prof. Dr. Nabi Avcı, Fethi Gemuhluoğlu Anısına Etkinliğe Katıldı. Çok Sayıda İsmin Yer Aldığı Programda. Genç Hukukçulara Verges’in Kitabını Önerdi. Fethi Gemuhluoğlu ile Gençlik...

Prof. Dr. Nabi Avcı, Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Grubu etkinliğinde genç hukukçularla anılarını paylaşıp, Gazze'deki soykırıma ilişkin önemli çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Haberler

Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Gözaltı

Atakum'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 gram sentetik madde ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.