Trump, İran ile görüşmeyi onayladı

İRAN’IN GÖRÜŞME TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın kendilerinden görüşme talep ettiğini dile getirerek, “Bunu yapabiliriz” açıklamasında bulundu. Beyaz Saray’da gazetecilere bilgi veren Trump, “Bir saat içinde İran-İsrail meselesiyle ilgili toplantımız olacak. Pakistan ordu yetkilisiyle İran konusunu konuştuk” şeklinde konuştu.

İRAN’IN NÜKLEER SILAH KONUSU

Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kaldığını düşündüğünü belirtti ve “İran’ın nükleer silahı olamaz” dedi. Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimler ve uluslararası ilişkiler açısından önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.