Trump, İran ile İyi Görüşmeler Yaptık

ABD İRAN GÖRÜŞMELERİNE DEĞERLENDİRME

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakerelere yönelik olarak, “İran konusunda çok iyi görüşmeler yaptık” şeklinde açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray’da gerçekleşen geleneksel Paskalya yumurta yuvarlama etkinliğinde konuşan Trump, ülke ekonomisinin ilerlediğini vurguladı. “Çok para kazanıyoruz. Arabalarda, alüminyumda ve çelikte zaten yüzde 25’lik bir paya sahibiz. Bu ülkenin daha önce gördüğünden çok daha fazla para kazanıyoruz ve bu sadece başlangıç” dedi.

PAPA FRANCİS’İN VEFATI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Papa Francis’in vefatına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, “O, dünyayı seven çok iyi bir adamdı. Özellikle zor zamanlardan geçiyordu” ifadesini kullandı. Ayrıca, bayrakların ülke genelinde yarıya indirildiğini hatırlatarak, Papa’nın cenazesine katılma durumu hakkında “Henüz bilmiyorum, sadece zamanlamaya bakmam gerekiyor,” yanıtını verdi.

Rusya-Ukrayna savaşına dair görüşmelerle birlikte ABD-İran nükleer konulu dolaylı müzakerelerine değinen Trump, “Ukrayna ve Rusya konusunda çok iyi görüşmeler yaptık. Aslında İran konusunda da çok iyi görüşmeler yaptık. Bunun nasıl işleyeceğini göreceğiz. Size önümüzdeki üç gün içinde tüm detayları vereceğim” şeklinde konuştu.

MÜZAKERE İHTİYACI VE GÖÇ POLİTİKASI

Yeni gümrük vergileriyle ilgili açıklamalarda bulunan Trump, ilerleme sağlandığını ifade etti ve “Herkes müzakere etmek istiyor” dedi. Göç politikası hakkında ise, “Bu ülkedeki karmaşayı temizlemek için seçildim. Suçlu, katil, uyuşturucu baronları, aklınıza gelebilecek her türden kötü insanlar geldi. Hapishanelerden, akıl hastanelerinden gönderildiler. Ben onları dışarı çıkarmak için buradayım” sözlerini kullandı.

DİNİN ROLÜ ÜZERİNE VURGULAR

Konuşmasının sonunda manevi değerlere dikkat çeken Trump, “Ülkeyi bir araya getirmek için dine ihtiyacımız var. Din her şeyi bir arada tutar. Harika bir şey” şeklindeki ifadeleriyle dini vurguladı.