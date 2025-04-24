Trump, İran İle Müzakerelerde İyi Gidiyor

İRAN İLE GÖRÜŞMELERDE İYİ GİDİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere değinerek, “İran konusunda çok iyi gidiyoruz.” ifadesini kullandı. Oval Ofis’te Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile gerçekleştirdiği görüşmede, devam eden İran müzakereleri hakkında açıklamalar yaptı. Trump, “Bence İran konusunda çok iyi gidiyoruz, çok ciddi görüşmeler yapıyoruz. İran ile anlaşma konusunda çok iyi gittiğimizi düşünüyorum.” değerlendirmesini ortaya koydu.

SEÇENEKLERDEN BİRİ İYİ DEĞİL

ABD Başkanı, İran ile nükleer müzakereler açısından iki seçenekleri olduğunu belirtti. Bu seçeneklerden birinin “iyi bir seçenek değil, bu hiç de iyi bir seçenek değil” olduğunu ifade etti.

İBRAHİM ANLAŞMALARINA YENİ ÜLKELER EKLENECEK

Trump, ayrıca İsrail ile bölgedeki ülkeler arasında imzalanan İbrahim Anlaşmaları’na pek çok yeni ülkenin katılmaya hazır olduğunu söyledi. Yakın zamanda bu anlaşmaya yeni devletlerin ekleneceğini ifade etti. Ayrıca, İran’a nükleer anlaşmaya ulaşması için iki ay süre tanındığına dair iddialar bulunduğu belirtildi.

MÜZAKERELERİN İLK TURU YAPILDI

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya ulaşmak için 8 yıl aradan sonra 12 Nisan’da Umman’da müzakerelerin ilk turu gerçekleştirilmişti. Dolaylı müzakerelerin ikinci turu ise 19 Nisan’da İtalya’nın başkenti Roma’da yapıldı. Her iki görüşmede İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Araççı başlık ederken, ABD’yi ise Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.