Trump, İran ile Tırmanan Gerilim Hakkında Değerlendiriyor

ABD’NİN İRAN İLE İLIŞKİLERDE GERİLİMİ DEĞERLENDİRİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasındaki artan gerilimler ile ilgili olarak ülkesinin daha fazla müdahil olup olmayacağına dair değerlendirmeler yapıyor. Trump’ın Beyaz Saray’daki Kriz Odası’nda ulusal güvenlik ekibiyle gerçekleştirdiği toplantı sona ermişken, toplantıdan sonra Beyaz Saray’dan ayrılan yetkililerin herhangi bir açıklama yapmadığı görülüyor. ABD basınında çıkan bilgiler, Başkan Trump’ın bu konu hakkında bir açıklama yapmaya hazırlandığını öne sürüyor.

İRAN’A KARŞI ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLİYOR

Toplantı devam ederken yayılan haberler, ABD’nin bölgede bulunan üslerinde muhtemel bir İran saldırısına karşı alarm seviyesinin yükseltildiğini gösteriyor. CNN ile konuşan iki üst düzey ABD’li yetkili, Trump’ın İran’ın nükleer tesislerine yönelik askeri müdahale seçeneğine daha sıcak baktığını bildirdi. Yetkililere göre, Trump yönetimi, İran’a yönelik doğrudan bir saldırıyı ciddi bir şekilde değerlendirme aşamasında. Planlar, İran’ın nükleer altyapısını hedef alacak hava saldırılarını içeriyor. Bu saldırıların doğrudan ABD askerleri tarafından gerçekleştirilmesi mümkün olabiliyor. Nihai karar henüz verilmemiş olsa da, Trump’ın danışmanlarıyla yapmış olduğu görüşmelerde bu seçeneğin öne çıktığı ifade ediliyor.

İRAN’IN HAZIRLIKLARI BELİRLENİYOR

New York Times’a konuşan iki üst düzey Amerikalı yetkili, İran’ın, ABD’nin savaşa müdahil olması durumunda, Ortadoğu’daki Amerikan üslerine saldırı düzenlemek için askeri teçhizat ve silahlar hazırladığını aktarıyor. Bu gelişmeler, bölgedeki tırmanan gerginliğin ciddiyetini gözler önüne seriyor.