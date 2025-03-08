Trump: İran İle Yakında Bir Gelişme Olacak

ABD Başkanından Önemli Açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Kanada, Ukrayna ve Rusya ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

KANADA’YA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Trump, Kanadalı yetkilileri “anlaşması çok zor” olarak tanımladı ve Kanada’nın uzun yıllardır kereste ile süt ürünlerine uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD’yi “kazıkladığını” belirtti. “Vergileri düşürmedikleri sürece, süt ürünlerine tam olarak aynı gümrük vergisini uygulamayı planlıyorum” diyen Trump, bu uygulamanın “adil olmadığını” ve “çiftçilerimize kötü davrandıklarını” ifade etti. “Bunu bugün yapabiliriz ya da pazartesi veya salı günü bekleyebiliriz. Ama bu konuda alacağımız karar net” şeklinde konuştu.

Trump, ABD’nin birçok ülke tarafından “kazıklandığını” ancak bu durumun sona ereceğini vurguladı. Hindistan’ın da ABD’dan “büyük gümrük vergileri” aldığını ve bunları “çok aşağıya çekmek” istediğinin altını çizdi. Avrupa Birliği’ni “korkunç bir istismarcı” olarak nitelendiren Trump, bu bloğun ABD’den faydalanmak amacıyla kurulduğunu iddia etti. “Ben görevdeyken avantaj sağlamıyorlar” ifadeleriyle bu durumu yineledi.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Trump, bu durumu çözme çabalarının “Ukrayna’nın yaklaşımına” bağlı olduğunu belirtti. Moskova ile anlaşmanın “daha kolay” olduğunu kaydeden Trump, “Açıkçası Ukrayna ile uğraşmayı daha zor buluyorum ve kartlar onlarda değil. Ukrayna topun başına geçmeli ve işini yapmalı” şeklinde konuştu. Ayrıca, daha önce açıkladığı Rusya’ya yaptırım kararlarına da dikkat çekti.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı “durdurmak ve çözmek” istediğini aktardı. “O bu işi bitirmek istiyor. Bence Ukrayna da bitirmek istiyor” dedi. Trump, “Önümüzde ilginç günler olacak, size söyleyebileceğim tek şey bu” sözleriyle gelecekteki gelişmelere dikkat çekti.

İran ile ilişkiler hakkında da konuşan Trump, “İran ile son vuruşlara geldik. Nükleer silah sahibi olmalarına izin veremeyiz” dedi. Gelecekte bu konuda önemli gelişmeler yaşanabileceğinin sinyalini vererek, “Dünya tarihinde ilginç bir dönemden geçiyoruz ama İran’la çok yakında bir şeyler olacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bir barış anlaşması yapmayı umduğunu belirterek, “Güçlülükten ya da zayıflıktan bahsetmiyorum. Sadece diğerini görmektense bir barış anlaşması görmeyi tercih ederim” şeklinde sözlerine devam etti.

Trump, “diğeri” ifadesinin ne anlama geldiğine dair detay vermedi.