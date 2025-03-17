Haberler

Trump: İran’ın Husiler Üzerinden Tehditleri Ciddi

TRUMP’TAN İRAN’A SERT MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump, Husiler üzerinden İran’ı hedef alarak, “Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek” açıklamasında bulundu. Bu sözler, Yemen’deki İran destekli Husiler ile ilgili gerilimi artırma amacı taşıyor. Trump, Yemen halkının Husilerden nefret ettiğini belirtti ve “Yemen’de üslenmiş uğursuz gangsterler ve haydutlar olan Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı İran’dan kaynaklanmakta” şeklinde konuştu.

HUSİLERİN YAPTIKLARI İRAN’A MAL EDİLECEK

Trump, İran’ın Husilere yönelik kontrolünü vurgulayarak, İran’ın onlara silah, para ve istihbarat desteği sağladığını ifade etti. “Husiler tarafından atılan her kurşun İran tarafından atılmış olarak görülecek ve İran sorumlu tutulacak, sonuçlarına katlanacak ve bu sonuçlar korkunç olacak” dedi. Bu açıklamalar, ABD’nin bölgedeki politikalarını net bir şekilde ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tunceli’de Şampuanlı Uyuşturucu Operasyonu

Tunceli'de bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen narkotik köpeğiyle aramada, şampuan şişesine saklanmış 54,11 gram uyuşturucu madde bulundu. Konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.
Haberler

Amasya’da 17 Yaşındaki Genç Cinayet İşledi

Amasya'da 28 yaşındaki Recep Tayyip Gedizli, tartışma sonrası 17 yaşındaki bir genç tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Genç, polisiyle cinayeti kabul etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.