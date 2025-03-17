Trump: İran’ın Husiler Üzerinden Tehditleri Ciddi

TRUMP’TAN İRAN’A SERT MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump, Husiler üzerinden İran’ı hedef alarak, “Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek” açıklamasında bulundu. Bu sözler, Yemen’deki İran destekli Husiler ile ilgili gerilimi artırma amacı taşıyor. Trump, Yemen halkının Husilerden nefret ettiğini belirtti ve “Yemen’de üslenmiş uğursuz gangsterler ve haydutlar olan Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı İran’dan kaynaklanmakta” şeklinde konuştu.

HUSİLERİN YAPTIKLARI İRAN’A MAL EDİLECEK

Trump, İran’ın Husilere yönelik kontrolünü vurgulayarak, İran’ın onlara silah, para ve istihbarat desteği sağladığını ifade etti. “Husiler tarafından atılan her kurşun İran tarafından atılmış olarak görülecek ve İran sorumlu tutulacak, sonuçlarına katlanacak ve bu sonuçlar korkunç olacak” dedi. Bu açıklamalar, ABD’nin bölgedeki politikalarını net bir şekilde ortaya koyuyor.