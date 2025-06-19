Trump, İran Konusunda Karar Verecek

ABD BAŞKANI TRUMP ULUSAL GÜVENLİK EKİBİYLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda toplandı. Toplantıya Başkan Yardımcısı James David Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Başkanı John Ratcliffe ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Toplantının en önemli gündem maddesi İran-İsrail savaşı oldu.

ABD’NİN İRAN POLİTİKASI BELLİ OLACAK

Toplantının ardından Beyaz Saray’dan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Trump İran’a saldırıp saldırmama konusunda iki hafta içinde kararını verecek” ifadelerine yer verildi. ABD Başkanı Donald Trump, “Yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme ihtimali yüksek, ancak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin değil. Önümüzdeki iki hafta içinde kararımı vereceğim” dedi.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI BÜYÜYOR

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordu komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. İran’ın İsrail’in saldırılarına yanıt vermesi ile çatışmaların şiddeti arttı. Son bir hafta içinde yaşanan çatışmalarda, İsrail’in Hayfa ve Tel Aviv gibi kritik şehirlerine yönelik füze saldırılarında büyük hasarlar meydana geldi. İsrail de İran’ın önemli kentlerini hedef alan saldırılarını sürdürdü. Çatışmaların bilançosu her geçen gün daha da ağırlaşıyor.