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Trump, İran’la Anlaşma İstiyor

İRAN’LA ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki bir basın toplantısında İsrail ve İran arasındaki gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, “İran ile anlaşma yapmak istiyorum. Çatışma istemiyorum. Yakın zamanda bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum, ancak nükleer silah sahibi olamazlar” dedi.

İSRAİL’İN SALDIRISI HAKKINDAKİ ENDİŞELER

Trump, “Daha dostane bir davranış bekliyoruz. İsrail’in İran’a saldırısı yakın görünmüyor ama gerçekleşme ihtimali yüksek. Bu umarım bu yaşanmaz” şeklinde konuştu.

RUSYA-UKRAYNA SÜRECİNE YORUM

Başkan Trump ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasındaki durumu da ele alarak, bu durumun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

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İsrail'in saldırısı sonrası Tahran'da hasar belirginleşti. Yıkılan binalar ve yükselen dumanlar, sabahın erken saatlerinde şehri sarhoş etti.
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İsrail, İran'a füze saldırısı düzenleyerek önemli komutanları hedef aldı. İran basını, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü duyurdu. Diğer komutanların da hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

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