Trump, İran’la Gazze Müzakerelerini Değerlendirdi

TRUMP’IN GAZZE AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de yürütülen ateşkes müzakereleri hakkında konuştu ve “Gazze; biz, Hamas ve İsrail arasında büyük bir müzakerenin ortasında ve İran da işin içinde” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, İran’ın bu müzakerelerdeki rolüne değinerek, “Gazze’de neler olacağını göreceğiz. Rehineleri geri almak istiyoruz” dedi. Ancak, Trump İran’ın müzakerelere katılımıyla ilgili detay vermedi ve Beyaz Saray’dan da bu konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Ateşkes TEKLİFİ VE HAMAS’IN CEVABI

ABD, 60 günlük bir ateşkes önerisiyle birlikte Gazze’de tutulan 10 sağ esirin serbest bırakılmasını talep ediyor. Buna ek olarak, 18 esirin cansız bedeninin teslim alınmasını ve İsrail’in müebbet hapis cezasına çarptırdığı 125 Filistinli tutuklunun, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gözaltında tutulan bin 111 Gazzeli ve halen İsrail’in elindeki 180 Filistinlinin cesetlerinin serbest bırakılmasını içeren yeni bir teklif sundu. Hamas Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim, ABD’nin bu teklifi hakkında yaptığı açıklamada, “Başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamıyor” ifadesini kullandı. Aynı zamanda Naim, İsrail tarafından kabul edilen ateşkes teklifinin Hamas’ın beklentilerini karşılamadığını ancak öneriyi incelemeye devam ettiklerini belirtti.

İSRAİL’İN ATEŞKESİ KABULÜ VE BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

İsrail, ABD tarafından sunulan geçici ateşkes teklifini kabul etti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “İsrail bu teklifi Hamas’a gönderilmeden önce onayladı. Bu görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim” dedi. Leavitt, tüm rehinelerin evlerine dönmesi için Gazze’de bir ateşkesin gerçekleşmesini umut ettiklerini ifade etti.