Trump, İran’la Görüşme Olabilir Dedi

BAŞKAN TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerde bulunma amacıyla Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ya da yardımcısı JD Vance’i gönderebileceğini ifade etti. Trump, Kanada’daki G7 Liderler Zirvesi’nden dönerken yaptığı açıklamada, “gerçek bir son” istediğini belirtti. Ayrıca, Beyaz Saray Durum Odası’ndan Orta Doğu’daki gelişmeleri sürekli takip edeceğini kaydetti.

İRAN İLE MÜZAKERELERİN GELECEĞİ

Trump, İran ile görüşme konusunun, döndükten sonra duruma bağlı olabileceğini belirtti. “Bu ancak döndüğümde ne olacağına bağlı” diyen Trump, İsrail için yapabileceği ilave eylemler hakkında, “Şu anda oldukça iyi durumdayız. Unutmayın, İran’ın nükleer silahı olamaz” şeklinde ifadelerde bulundu.

TAHRAN’DA GÜVENLİK ÇAĞRISI

Tahran’dan insanların tahliye edilmesi gerektiğine dikkat çeken Trump, “Sadece insanların güvende olmasını istiyorum” diyerek, güvenliğin önemini vurguladı. Ayrıca, sosyal medya üzerinden de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, İran ile barış müzakereleri hakkında çıkan haberlerin “uydurma ve sahte haberler” olduğunu söyledi. “İran masadaki anlaşmayı kabul etmiş olsaydı, çok sayıda hayat kurtarılabilirdi” şeklinde konuştu.