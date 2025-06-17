Trump, İran’la Görüşmek İçin Temsilci Gönderebilir

ABD BAŞKANI TRUMP’IN İRAN İLE GÖRÜŞME PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmeler yapmak üzere Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff veya Başkan Yardımcısı JD Vance’i yollayabileceğini duyurdu. Trump, Kanada’da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nden dönerken, Air Force One uçağında gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. İran ile nükleer anlaşma hakkında ‘gerçek bir son istediğini’ belirten Trump, Beyaz Saray Durum Odası’ndan Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip edeceğini ifade etti.

TRUMP’IN GÖNDERİLEBİLECEK İSİMLER

Trump, ”Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ya da Başkan Yardımcısı JD Vance’i İran ile görüşmeye gönderebilirim. Bu, döndüğümde ne olacağına bağlı“ dedi. Ayrıca, İsrail için ek çabalar gösterip gösteremeyeceği sorusuna, “Şu anda oldukça iyi durumdayız. Unutmayın, İran’ın nükleer silahı olamaz” şeklinde yanıt verdi.

İRAN’DAN TAHLİYE ÇAĞRISI

Trump, Tahran’dan insanların tahliye edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ”Sadece insanların güvende olmasını istiyorum” dedi. Trump, sosyal medya hesabında İran ile barış müzakereleri hakkında da yorumda bulundu. İran’ın masadaki anlaşmayı kabul etmediğini belirten Trump, “Eğer İran masadaki anlaşmayı kabul etmiş olsaydı, çok sayıda hayat kurtarılabilirdi” ifadesini kullandı.