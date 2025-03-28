Trump: İran’la Müzakere Olmazsa Sonuçları Kötü Olur

TRUMP’IN İRAN’A GÖNDERDİĞİ MEKTUP

ABD Başkanı Donald Trump, hukuk danışmanı Alina Habba’nın New Jersey Başsavcısı olarak atanması dolayısıyla Beyaz Saray’da gerçekleşen yemin töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran’ın nükleer programına ilişkin bir soruya Trump, “Onlara yakın zamanda bir mektup gönderdim ve ‘Bir şekilde karar vermek zorunda kalacaksınız ya da konuşacağız ya da İran’ın başına çok kötü şeyler gelecek’ dedim. Ve bunun olmasını istemiyorum” şeklinde yanıt verdi. Konunun güçlü ya da zayıf olmakla ilgisi olmadığını ifade eden Trump, “En büyük tercihim İran ile bir çözüme varmamız ancak bir çözüme varamazsak İran’ın başına kötü şeyler gelecek” dedi.

İRAN’DAN CEVAP GELİYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump’ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e gönderdiği mektuba olan cevabı Umman üzerinden ilettiklerini açıkladı. Erakçi, ABD ile askerî tehdit ve baskı altında doğrudan müzakerelere girmeyeceklerini, ancak daha önce yapılan dolaylı görüşmelerin devam edebileceğini belirtti.

TRUMP’IN TEHDİTLERİ VE YANITLAR

Fox Business Network ile 7 Mart’ta gerçekleştirdiği röportajda Trump, Hamaney’e bir mektup gönderdiğini ifade etti. Trump, “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım” şeklinde konuştu. Hamaney, 8 Mart’ta yaptığı konuşmada ABD’nin müzakere talebi ile sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak istediğini vurgulayarak, İran’ın bunu kabul etmeyeceğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart’ta Trump’ın tehditlerine yanıt olarak, “Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et” dedi. Son olarak, uluslararası basında, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği bildirildi. İki ülke daha önce Umman aracılığıyla çeşitli düzeylerde dolaylı görüşmeler gerçekleştirmişti.