Trump, İran’la Müzakereleri Desteklemekte

TRUMP’IN İRAN VE ABD’NİN NÜKLEER MÜZAKERELERİNE YAKLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve ABD arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Doha şehrinde düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuşan Trump, İranlı liderlerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Müzakereler sürecinde Katar’ın Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye verdiği destek için teşekkür eden Trump, iki farklı yol olduğunu ifade etti.

DOSTÇA VE DOSTÇA OLMAYAN YOL

Trump, “Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum” dedi. Bunun en başından beri net olduğunu ekleyen Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca, Al Thani’ye hitaben, “İran konusunda bana yardım edebileceğinizi umuyorum, çünkü bu tehlikeli bir durum ve biz doğru olanı yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

DIPLOMATIK YOLUN ÖNEMİ

Trump, İran’ın Katar’ın sunduğu desteği anlamasını umarak, birçok insanın istediği daha sert bir yol yerine diplomatik olanı tercih ettiğini belirtti. Bu bağlamda izlenecek yollar arasındaki tercihinin, ülkenin güvenliği açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.