Trump: “İran Müzakere Etmeli, Geç Değil.”

TRUMP’IN İRAN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamalarda, “ABD’nin İran’ı vurup vurmayacağını şu an söyleyemem” dedi. Trump, İran’ın savunmasız olduğunu belirterek, “İran müzakere masasına oturmayı daha önce kabul etmeliydi. Ancak hala geç değil” ifadelerini kullandı.

İRAN’IN MÜZAKERE İSTEĞİ

Trump, İranlıların müzakere etmek istediğini ve bunun için adım atmaları gerektiğini vurguladı. “Hiçbir şey için geç değil” diyen Trump, İran’ın kendileriyle temas kurduğunu ve Beyaz Saray’a gelmeyi teklif ettiklerini aktardı. Ayrıca, İran’ın tamamen savunmasız olduğunu ve hiçbir hava savunmalarının kalmadığını belirtti.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Ne olacağını göreceklerini ifade eden Trump, “Hiçbir şey bitmedi. Bir hafta sonra büyük şeyler olabilir veya bir haftadan daha kısa sürede” şeklinde konuştu. Son olarak, Hamaney’e bol şans dileyerek, Netanyahu’ya devam etmesini söylediğini ifade etti.