Trump, İran ve İsrail’in Anlaşmasını Umuyor

TRUMP’IN İSRAİL-İRAN ANLAŞMASI UMUDU

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında bir anlaşma sağlanmasını beklediğini dile getirdi. Ancak Trump, “Bazen ülkelerin önce savaşması gerekiyor” ifadesini kullandı. 15 Haziran Pazar akşamı, Kanada’daki G7 zirvesine gitmeden önce gazetecilere konuşan Trump, ABD’nin İsrail’e olan desteğini sürdüreceğini belirtti. Fakat, İsrail’den İran’a yönelik saldırılarına son vermesini isteyip istemediği sorusuna yanıt vermedi. Trump, “İran ve İsrail anlaşma yapmalı ve yapacaklar” dedi ve bunu gerçekleştirecek kişi olduğunu savundu. Aynı gün, sabah saatlerinde yine “İran ve İsrail anlaşma yapmalı ve yapacaklar” vurgusunu yaptı. Ayrıca Trump, “Şu anda birçok görüşme ve toplantı devam ediyor. Çok şey yaptım ve hiçbirini üstlenmedim ama sorun değil, halk bunu biliyor” şeklinde konuştu. Trump, Orta Doğu hakkında “Orta Doğu’yu yeniden yücelt” şeklindeki mesajıyla sonlandırdı.

İRAN’IN ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNE YANAŞMADIĞI

Trump, 14 Haziran Cumartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştüğünü ve doğum gününü kutladığını söyledi. Ayrıca Trump, Putin ile İsrail-İran krizini de ele aldıklarını belirtti. Trump, “O da, benim gibi, İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Ben de ona, kendi savaşının da bitmesi gerektiğini söyledim” dedi. 15 Haziran akşamında Reuters haber ajansı, İran’ın arabuluculuk yapan Katar ve Umman’a, İsrail saldırıları devam ettiği sürece ateşkes görüşmelerine açık olmadığını bildirdiğini aktardı. Reuters’a konuşan bir yetkili, “İranlılar, Katar ve Ummanlı arabuluculara, İsrail’in önleyici saldırılarına verdiği yanıtı tamamlamadan ciddi bir müzakereye girmeyeceklerini iletti” ifadelerini kullandı. Yetkili, çatışmanın hassasiyeti nedeniyle kimliğinin gizli kalmasını istedi.

ERDOĞAN’IN GÖRÜŞMELERDEKİ ROLÜ

İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi, 15 Haziran akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump’ın gerçekleştirdiği görüşmede de gündeme geldi. Erdoğan, Trump’ın son açıklamalarını olumlu karşıladığını ve bölgeyi tehdit eden bir felaketin engellenmesi için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, nükleer anlaşmazlıkların çözümünün diplomasi ile mümkün olduğunu, bu doğrultuda Türkiye’nin her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu belirtti. Önceki görüşmelerde Erdoğan, ABD’nin anlaşmazlığın çözümüne yönelik nükleer müzakerelerin sürdürülmesi gerektiği konusunun desteklendiğini ifade etti ve kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için Türkiye’nin gerekli adımları atmaya istekli olduğunu söyledi.

PİNKAS’TAN TRUMP’A ÇAĞRI

Eski diplomat Alon Pinkas, Trump’ın eğer isterse çatışmayı durdurabileceğini dile getirdi. Daha önce iki İsrail başbakanına danışmanlık yapan Pinkas, BBC Newsday programında Trump’ın Tahran’a itibarını koruyacak bir teklif yaparak çatışmayı sonlandırabileceğini belirtti. Alternatif olarak, Trump’ın Netanyahu’ya “Yeter artık – bunu bitirmek için 24 saatin var” demesi gerektiğini ifade etti. Pinkas, “Ama bu ikisinden birini yapacak mı? Bilmiyorum” yorumunda bulundu.