TrumP, İsrail’İ destekleyip belirsizleşiyor

TRUMP’IN İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI ÜZERİNE YORUMLARI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasındaki gerilime dair ilk yorumlarında İsrail’in saldırılarını tam olarak destekledi. Ancak zamanla çatışma konusundan uzaklaştıktan sonra tekrar destekleyici bir söyleme geri döndü. Beyaz Saray, Kanada’daki bir etkinlikte Orta Doğu ile alakalı açıklamalar yaptı. Fakat Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu durumun “ateşkesle ilgisi olmadığını” belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önceki açıklamalarında, saldırıların ABD ile “tamamen koordineli” olduğunu ifade etmişti. Peki, Trump’ı etkileyen faktörler neler ve mevcut seçenekleri neler? Perşembe günü İsrail’in Tahran’a yönelik füzeli saldırısının ardından Trump, İran liderlerini Amerikan bombalarıyla donatılmış müttefikinden “daha da gaddar” saldırılarla tehdit etti. Trump’ın nihai amacı herkesçe biliniyor; o da Netanyahu gibi, İran’ın nükleer bombaya sahip olmasına karşı. Fakat belirttiği seçeneğin (Netanyahu’nun aksine) ABD ile İran arasında bir anlaşma olduğunu söylemesi dikkat çekiyor. Bu yaklaşıma göre, kendisini dünya çapında bir anlaşmacı olarak tanıtma çabası var. Ancak bu noktaya nasıl ulaşılacağı konusunda net bir cevap vermedi. Bazen güç gösterisine, bazen de diplomasinin yollarına başvurdu.

TÜM DOĞAÇLAMA BELİRSİZLİKLER VE STRATEJİLER

Geçtiğimiz hafta içinde, Trump İsrail’in İran’a saldırmasının hem bir anlaşmaya yardımcı olacağını hem de uzlaşmayı “imkansız kılacağını” belirtti. Bu öngörülemezlik, bazı destekçileri tarafından sonradan stratejik bir plan olarak algılanıyor: Dış ilişkilerde “deli adam” teorisi. Bu kavram, ABD’de ilk kez eski Başkan Richard Nixon dönemindeki Soğuk Savaş politikalarını tanımlarken kullanılmıştı. Gerilimi artırma konusunda sergilenen belirsizliğin, rakipleri ya da müttefikleri hizaya getirdiği iddia ediliyor. Trump’ın bazı danışmanları, İran’a yaklaşımında bu “maksimum baskı” stratejisini destekliyor. Onlara göre İran müzakerelere ciddi yaklaşmıyor ve bu nedenle tehditlerin başarı sağlayacağı düşünülüyor. (Oysa İran, 2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile bir nükleer anlaşma imzalamıştı – ardından bu anlaşmadan çekilen Donald Trump oldu). Netanyahu’nun Trump’a baskı yaparak askeri yolları tercih etmesini istediği biliniyor. Bu durum, Trump’ın Tahran’a daha saldırgan tehditler yapma gerekliliğini hissetmesine neden olabilir.

BASKILARIN VE BEKLENİLEN SONUÇLARIN ANALİZİ

ABD, İsrail’in İran’ın Fordo’daki uranyum zenginleştirme tesislerini imha edebileceğine inandığı sığınak delici bombalara sahip. Çatışmalar tırmanırken, uzun zamandır İran’da rejim değişikliği talebinde bulunan Kongre’deki şahin Cumhuriyetçilerin Trump üzerindeki baskısı da arttı. Trump, ayrıca İran’ın zayıflamasının ardından müzakerelere dönüş yapmasını sağlamak isteyebilir. Ancak gerçek şu ki, İranlılar zaten masadaydı ve Trump’ın elçisi Steve Witkoff ile yapılması gereken altıncı tur müzakereler Pazar günü Umman’da planlanmıştı, ancak gelişmeler sonrasında taraflar geri çekildi. Trump, ABD’nin İsrail’in saldırılarında herhangi bir rolü olmadığını tekrarlamaktadır. Bu gerilim, Trump’ın siyasi mirasını belirleyebilecek riskler taşıyor. Amerikan deniz destroyerleri ve kara tabanlı füzeler, İsrail’in İran misillemesine karşı savunmasına yardımcı olmaktadır. Trump’ın Ulusal Güvenlik Konseyi’ndeki bazı danışmanları, özellikle İran’a ait bazı füzelerin İsrail-ABD savunmasını geçebileceğinden endişe duyarak, Trump’ı İsrail’in saldırılarını artıracak bir girişimde bulunmamaya karşı uyarmış olabilirler.

İÇERİDEKİ DESTEĞİN ROLÜ VE GELECEK TEHLİKELERİ

Netanyahu, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i hedef almanın çatışmayı tırmandırmayacağını, aksine sona erdireceğini savundu. Fakat hafta sonu bazı haber kaynaklarına konuşan isimsiz bir ABD’li yetkili, Trump’ın böyle bir adıma karşı olduğunun altını çizdi. Trump’ın aklındaki en büyük siyasi faktörlerden biri de iç destek. Kongre’deki birçok Cumhuriyetçi, ülkenin silah tedarikinin devamını da dahil, İsrail’i kararlı bir şekilde destekliyor. Fakat Trump’ın Amerika’yı Yeniden Yüceltme (MAGA) hareketinin içinde İsrail’e yönelik bu geleneksel desteği açıkça reddeden bazı önemli sesler de var. Son günlerde Trump’ın “Önce Amerika” dış politika vaadi doğrultusunda, bazıları ABD’nin Orta Doğu’da bir savaşın içine çekilme riskini sorguluyor. Trump yanlısı gazeteci Tucker Carlson, yönetimin “sürece dahil olmayacağı” yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtip, ABD’nin “İsrail’den vazgeçmesi” gerektiğini ifade etti. Netanyahu ve “savaş açlığı çeken hükümetinin” ABD askerlerini kendi yararına kullanması gerektiğini vurguladı. Carlson, “Buna katılmak, sonunda Amerika Birleşik Devletleri’ni ilk sıraya koyacak bir hükümet kurma umuduyla oy kullanan milyonlarca seçmenin yüzüne orta parmak göstermek anlamına gelir” şeklinde bir ifade kullandı. Benzer bir şekilde Trump’a sadık ABD Temsilcisi Marjorie Taylor Greene de “ABD’nin İsrail/İran savaşına tam olarak dahil olmasını isteyen kimse Amerika Önce/MAGA değildir” açıklamasında bulundu. Bu durum, Trump için önemli bir zafiyet anlamına geliyor. Bu, ABD ile İsrail’in saldırıları arasına mesafe koyması yönündeki baskıyı artırıyor ve Trump’ın bunu gözlemlediğine dair işaretler var. MAGA’nın son tartışmaları, Trump’ın sosyal medyadaki paylaşımıyla, Rusya Devlet Başkanı Putin’e savaşın sona ermesi çağrısında bulunmasıyla aynı zamana denk geldi. Trump, Pazar günü İran ile İsrail arasında bir anlaşma yapılması gerektiğini belirtti ve ekledi: “ABD’nin İran’a yapılan saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu.” İran, Washington’ın İsrail’in savunmasına yardım etmesi halinde bölgedeki ABD üslerine saldırmakla tehdit etti. Herhangi bir Amerikan can kaybı riski, MAGA’nın izolasyonist argümanının güçlenmesine neden olacaktır ve bu, Trump üzerinde geri çekilme ya da Netanyahu’yu saldırıyı daha hızlı sonlandırması yönünde baskı yaratacaktır.