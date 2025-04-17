Trump, İsrail’in İran’a Saldırısını Reddetti

İSRAİL’İN HAVA SALDIRI PLANI

İsrail, İran’ın nükleer silah geliştirme kapasitesini en az bir yıl geriye itmeyi hedefleyen hava saldırıları ve komando operasyonları içeren bir plan oluşturmuştu. Ancak Trump, bu duruma diplomatik bir yaklaşım getirerek İran ile müzakerelere başlamayı tercih etti.

BEYAZ SARAY’DAKİ İÇ TARTIŞMALAR

Trump yönetiminde, bazı yetkililer İsrail’in saldırısını desteklerken, diğerleri bunun bölgesel bir savaşı tetikleyebileceğini düşündü. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, İran’a yönelik bir saldırının istenmeyen sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Bu gelişmelerin sonucunda, Trump İsrail’e ABD’nin askeri desteğini vermemeye karar verdi.

MÜZAKERELERİN DEVAMI

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan görüşmesinde, ABD’nin İran ile diplomatik görüşmelere başladığını açıkladı. Bu durum, İsrail’in saldırı planının şu an için askıya alındığı anlamına gelirken, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin sürdüğü bildirildi.