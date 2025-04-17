Trump, İsrail’in Planını Reddetti

İsrail’İN HAVA SALDIRISI PLANI

İsrail, İran’ın nükleer silah geliştirme kapasitesini en az bir yıl geriye itmek amacıyla hava saldırıları ve komando operasyonları içeren bir plan oluşturmuştu. Ancak Trump, daha farklı bir yol seçerek diplomasi ile İran ile müzakerelere başlamayı tercih etti.

Beyaz Saray’DAKİ İÇ TARTIŞMALAR

Trump yönetiminde bazı yetkililer, İsrail’in saldırı planına destek verirken, diğerleri ise bu hamlenin bölgesel bir savaşı başlatabileceği endişesini taşıyordu. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, İran’a yönelik bir saldırının istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Sonuç olarak, Trump, İsrail’e ABD’nin askeri desteğini sağlamayacağını açıkladı.

İRAN İLE MÜZAKERELER

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede ABD’nin İran ile diplomatik görüşmelere başladığını duyurdu. Böylece, İsrail’in saldırı planı şu aşamada askıya alındı ve ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğü bildirildi.