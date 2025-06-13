Trump: İsrail’in Saldırısını Biliyordum

İSRAİL’İN OPERASYONU VE TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini ve askeri hedeflerini hedef alan “Rising Lion” isimli operasyonu sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ilk açıklamalar geldi. Fox News kanalına konuşan Trump, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıyı önceden bildiğini, ancak ABD’nin bu operasyona dahil olmadığını belirtti. Trump, İran’ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini ifade ederken, diplomatik görüşmelerin devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE İRAN’IN TEPKİSİ

Trump, Fox News’e verdiği demeçte, “İsrail’in saldırısını önceden biliyordum. İran nükleer bombaya sahip olamaz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderliklerinde geri dönmeyecek birkaç kişi var,” dedi. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile diğer üst düzey isimlerin öldürülmesine dikkat çekerken, İran’ın misilleme yapması durumunda “Gerekirse İsrail’i savunacağız” dedi. Saldırıdan saatler önce, İsrail’in İran’a yönelik bir eyleminin “yakın görünmediğini ama gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu” da belirtmişti.

ABD’NİN TUTUMU VE NÜKLEER GÖRÜŞMELER

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in bu saldırısına dahil olmadıklarını vurguladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “İsrail bu eylemi kendi savunması için gerekli gördü. Önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumak,” dedi. Trump, İran ile nükleer görüşmelerin Oman’da devam etmesi gerektiğini dile getirirken, İran’ın uranyum zenginleştirme programını tamamen durdurması gerektiğinin altını çizdi. ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff’un, 15 Haziran’da Oman’da İranlı yetkililerle altıncı tur görüşmelere katılması planlanıyordu; ancak saldırının bu görüşmeleri nasıl etkileyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

İSRAİL’İN OPERASYONU VE İRAN’IN CEVABI

İsrail, “önleyici ve hassas” olarak tanımladığı operasyonda Tahran, Natanz ve diğer alanlardaki nükleer tesislerle askeri karargâhları hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve iki nükleer bilim insanının öldürüldüğü bilgisi doğrulandı. İran lideri Ayatollah Ali Khamenei, bu saldırıları “vahşi” olarak tanımlayarak misilleme tehdidinde bulundu. İran, İsrail’e 100’den fazla insansız hava aracıyla (İHA) karşılık verdi.

KÜRESEL ETKİLER VE PETROL FİYATLARI

Bu saldırılar, Orta Doğu’da gerilimi artırırken, petrol fiyatlarında yüzde 9’luk bir artış yaşandı. Brent petrolün fiyatı 74,49 dolara, WTI ham petrol ise 73,39 dolara ulaştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Natanz nükleer tesisinin vurulduğunu onayladı ve durumu “endişe verici” olarak değerlendirdi.