Trump, İsrail ve İran anlaşabilir

TRUMP’IN ORTA DOĞU POLİTİKALARI HAKKINDA AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran’ın bir anlaşmayı sonuçlandırmasını umduğunu ifade etti. Ancak “Bazen ülkelerin önce savaşması gerekir” açıklamasında bulundu. 15 Haziran Pazar akşamında Kanada’daki G7 zirvesine katılmadan önce gazetecilere konuşan Trump, ABD’nin İsrail’e olan desteğinin devam edeceğini belirtti. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ara vermesi konusunda istekte bulunup bulunmadığıyla ilgili soruya ise yanıt vermedi.

TRUMP’IN HÜKÜMETİNE GÜVENİNİ VURGULADI

Trump, “İran ve İsrail anlaşma yapmalı ve yapacaklar” ifadesini kullandı ve bunu sağlayacak kişinin kendisi olduğunu ileri sürdü. Aynı günün sabahında da benzer bir açıklama yaparak, “Şu anda birçok görüşme ve toplantı devam ediyor. Çok şey yaptım ve bunun için öne çıkmayı istemiyorum ama halk bunu biliyor” dedi. Seçim kampanyası sırasında ABD için kullandığı slogana benzer şekilde “Orta Doğu’yu yeniden yücelt” mesajı ile konuşmasını tamamladı. Ek olarak, 14 Haziran Cumartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini arayarak doğum gününü kutladığını söyledikten sonra, Putin ile İsrail-İran krizini de görüştüklerini belirtti.

İRAN’DAN ATEŞKES İÇİN ŞARTLI YANIT

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, İran, arabuluculuk yapan Katar ve Umman’a, İsrail’in saldırıları devam ettiği sürece ateşkes görüşmelerine açık olmadığını iletti. İsiminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, “İranlılar, Katar ve Ummanlı arabuluculara, İsrail’in önleyici saldırılarına verdiği yanıtı tamamlamadan ciddi bir müzakereye girmeyeceklerini belirtti” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN’IN GÖRÜŞMELERE KATKISI VE TEKLİFLERİ

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi konusu, 15 Haziran akşamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasında yapılan görüşmede de yer aldı. Erdoğan, Trump’ın son açıklamalarını olumlu bir şekilde karşıladı ve “Bütün bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için derhal harekete geçilmesi gerektiğini” vurguladı. Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümünün diplomasi ile olacağını, Türkiye’nin bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtti. Daha önceki görüşmesinde de Erdoğan, ABD’nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiği yönündeki görüşünü desteklediğini ifade etti.

ALON PINKAS’IN DEĞERLENDİRMESİ

Eski diplomat Alon Pinkas ise Donald Trump’ın çatışmayı sonlandırma gücüne sahip olduğunu belirtti. Daha önce iki İsrail başbakanına danışmanlık yapan Pinkas, Trump’ın Tahran’a itibarını koruyacak bir teklif yaparak çatışmayı durdurabileceğini açıkladı. Diğer bir alternatifin ise Trump’ın Netanyahu’ya, “Yeter artık – bunu bitirmek için 24 saatin var” demesi olduğunu ifade etti. Pinkas, “Ama bu ikisinden birini yapacak mı? Bilmiyorum” diyerek belirsizliğini korudu.