“Trump, İsrail Yönünde İsimler Seçiyor”

YENİ YÖNETİM ŞEKİLLENİYOR

Geçtiğimiz hafta ABD’nin 47. başkanı olarak göreve başlayacak olan Donald Trump, yönetim kadrosunu oluşturma çalışmalarına hızla başladı. Ülkenin yeni yönetiminin şekillenmesi sürecinde Trump’ın kabinesi için seçtiği İsrail yanlısı isimler dikkat çekiyor.

İSRAİL’İN GÜÇLÜ DESTEKÇİSİ

Trump’ın, İsrail’in güçlü bir savunucusu olarak bilinen Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio’yu Dışişleri Bakanı olarak belirlemesi, Müslüman seçmenlerde hayal kırıklığı yarattı. Trump İçin Müslümanlar derneğinin kurucu ortağı Philadelphia’lı yatırımcı Rabiul Chowdhury, “Trump bizim sayemizde kazandı ve biz onun dışişleri bakanı ve diğer yönetici seçimlerinden memnun değiliz.” şeklinde yorum yaptı.

MÜSLÜMANLARIN SEÇİMDEKİ ROLÜ

Siyasi analistler, Müslümanların Trump’a sağladığı desteğin Michigan’daki zaferinde etkili olduğunu ve diğer önemli eyaletlerde de kazanımlara katkıda bulunmuş olabileceğini değerlendiriyor. Trump, Batı Şeria’daki İsrail işgaline destek veren eski Arkansas valisi ve sıkı İsrail yanlısı muhafazakâr Mike Huckabee’yi İsrail büyükelçisi adayı olarak gösterdi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği için Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik’i tercih etti. Stefanik, Trump’ın önemli bir müttefiki olup İsrail’in sadık bir savunucusu konumunda bulunuyor.

MÜSLÜMAN SEÇMENLERİN HAYAL KIRIKLIĞI

Amerikan Müslüman Katılım ve Güçlendirme Ağı yöneticisi Rexhinaldo Nazarko, Müslüman seçmenlerin Trump’ın barış yanlısı isimleri tercih etmesini beklendiğini ancak bununla ilgili herhangi bir işaret göremediklerini belirtti. Nazarko, “Çok hayal kırıklığına uğradık,” ifadelerini kullanarak, “Bu yönetimin tamamen aşırı İsrail yanlısı, savaş yanlısı insanlarla dolu olduğu anlaşılıyor, bu da Başkan Trump’ın yanında, barış yanlısı ve savaş karşıtı hareketin başarısızlığıdır.” şeklinde konuştu.

TARİHİ KOALİSYON VURGUSU

Trump, gayrı resmi seçim sonuçlarının belirginleşmesinin ardından Florida’daki zafer konuşmasında Müslüman Amerikalılar vurgusu yaparak, “tarihin en büyük koalisyonunu kurduklarını” iddia etti.