Trump, İstanbul’da Putin’in Beklentisi Var

KRİTİK GÖRÜŞME İÇİN HAZIRLIK

Türkiye, yarın Ukrayna savaşına dair kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Air Force One’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, “Putin İstanbul’da olmamı ister ve bu mümkün. Orada olmazsam görüşmelere gider mi bilmiyorum. Hep beraber öğreneceğiz.” ifadesini kullandı.

İSTANBUL ZİYARETİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

İstanbul’a gidip gitmeyeceği yönündeki soruya Trump, programı hakkında konuşarak, “Yarın Birleşik Arap Emirlikleri’nde olacağız. Çok yoğun bir programımız var. Ancak bu hayat kurtarmak için geri dönmeyeceğimiz anlamına gelmiyor.” dedi.

RUS HEYETİ HAKKINDA DETAYLAR

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İstanbul’daki Ukrayna barış görüşmelerine katılacak Rus heyetinin akşam saatlerinde netleşeceğini açıkladı. Peskov, “Rus heyeti yarın İstanbul’da olacak ve Ukrayna heyetini bekleyecek.” ifadelerini dile getirdi.

RUS HEYETİNE KİM LİDERLİK EDECEK?

Putin yokken Rus heyetine, 2022’deki görüşmelerde olduğu gibi eski Kültür Bakanı Vladimir Medinski’nin başkanlık etmesi öngörülüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Putin’in Türkiye’ye gelmemesinin, barış ve ciddi müzakere niyeti bulunmadığını gösteren net bir sinyal olacağını savundu.