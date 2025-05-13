Trump, İstanbul’daki Barış Görüşmesine Katılacak

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI TRUMP’IN ORTADOĞU TURU

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ikinci döneminin ilk yurtdışı ziyareti kapsamında Ortadoğu turuna başladı. Trump’ın ilk durağı Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad oldu. Riyad’da Suudi-ABD Yatırım Forumu’nda iş dünyası temsilcilerine hitap eden Trump, önemli açıklamalarda bulundu.

TRUMP ŞARA İLE GÖRÜŞECEK

Yarın Riyad’da Şara ile görüşeceği bildirilen Trump, yeni Suriye hükümetinin ülkeyi istikrara kavuşturmada başarılı olması gerektiğine vurgu yaptı. Suriye ile ilgili tüm yaptırımları kaldırdığını açıkladı ve bu kararı Suudi Veliaht Prensi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuktan sonra aldığını belirtti. Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı’nın bu hafta Türkiye’de bir araya geleceğini de duyurdu.

İSTANBUL’DA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Trump, İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılacağını ifade etti.

142 MİLYAR DOLARLIK SİLAH SATIŞI ANLAŞMASI

Trump, “ABD uzun yıllar yanlış bir yol izledi ama artık yükselme dönemindeyiz. 142 milyar dolarlık tarihteki en büyük silah satış anlaşmasını imzaladık.” dedi. Trump’ın açıklamalarından dikkat çeken noktalar şöyle: “Suudi ekonomisinin büyük kısmı artık petrolden daha güçlü. Burada yaşanan değişim inanılmaz. Yeni nesil liderler bambaşka bir gelecek inşa ediyorlar. Ortadoğu’nun terörizmle değil teknoloji ile anıldığı bir yer haline gelmesini istiyoruz. İnsanların birbirini bombalamasını istemiyoruz. Birlikte DAEŞ kurucularını ortadan kaldırdık. İran’a görülmemiş yaptırımlar uyguladık ve terörün fonlanmasını engelledik.”