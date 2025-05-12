Trump, İstanbul’daki Görüşmeyi Önemli Buldu

TRUMP’IN GÖRÜŞMELERE OLAN VURGUSU

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Oval Ofis’te yapılan basın toplantısında, “Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum.” şeklinde değerlendirme yaptı.

İSTANBUL’DA YAPILACAK MÜZAKERELERİN DETAYLARI

Trump, Orta Doğu gezisi öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin İstanbul şehrinde 15 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek görüşmelere dikkat çekti. Rusya ve Ukrayna yetkilileri, bu tarihte müzakereler için bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu. Bu kritik toplantının sağlayacağı katkılar, uluslararası ilişkiler bakımından büyük önem taşıyor.