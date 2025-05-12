Trump, İstanbul Zirvesine Gelebilir Mi?

TRUMP’IN ZİRVE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’da perşembe günü düzenlenecek Ukrayna-Rusya zirvesi hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Trump, “İstanbul’daki toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Zirve için ben de İstanbul’a gelebilirim” şeklinde konuştu.

ZİRVEYE KATILMA İHTİMALİ

Trump, İstanbul’daki zirvenin önemine vurgu yaparak, “15 Mayıs Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum” ifadelerinde bulundu. Ayrıca, Trump, “Putin ve Zelenskiy’nin de orada olacağını düşünüyorum. Erdoğan Ukrayna-Rusya konusunda iyi bir ev sahibi olacak. Suriye konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel çalışmalar yapıyoruz” diye ekledi.

GÖRÜŞMELER İÇİN MUTABAKAT

Rusya ile Ukrayna yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalarda, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da müzakereler için bir araya gelme konusunda mutabık kalındığı bildirildi. Donald Trump, 2017-2021 yılları arasında başkanlık yaptığı dönemde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmedi.