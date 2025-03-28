Trump, İthal Otomobillere Yüzde 25 Tarife Uyguladı

TRUMP’IN YENİ GÜMRÜK TARİFESİ KARARI

Trump, yerli üretimin arttırılması için ithal otomobillere ve kamyonlara yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanmasına ilişkin bir kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray’da gerçekleştirilen imza töreninde Trump, bunu “Amerika’nın kurtuluş gününün başlangıcı” olarak tanımladı. “Yapacağımız şey, ABD’de üretilmeyen tüm otomobiller için yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamak olacak.” diyen Trump, ABD’de üretilmesi durumunda bu tarifelerin söz konusu olmayacağını ifade etti. Şirketlerin gümrük vergisi ödememek adına ABD’ye geri döndüğünü de aktardı.

TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİ VE ALTIN FİYATLARI

Trump’ın otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koymasının ardından, ticaret savaşının derinleşmesi ile ilgili endişeler, yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönlendirdi. Cuma günü, altın yüzde 0,7 artış göstererek ons başına 3.077 doların üzerine çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Perşembe günü kırılan rekorun ardından değerli metal, üst üste dördüncü haftasını kazançla kapatmaya yöneldi.

BÜYÜK BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ

Büyük bankalar, altın fiyatları için tahminlerini yukarı yönde revize etti. Goldman Sachs, yaklaşan yıl sonu itibariyle ons fiyat tahminini 3.300 dolara çıkardı. Banka, merkez bankalarından gelen yüksek talep ile altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) olan güçlü girişlerin bu yükselişin temel sebepleri olduğunu belirtti.

Alış 3.760 Satış 3.810 Alış 6.161 Satış 6.217 Alış 12.321,00 Satış 12.434 Alış 3.077,2 Satış 3.077,6