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Trump, Juventus İle İran’ı Görüştü

TRUMP’TAN SÜRPRİZ ZİYARET

ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Dünya Kulüpler Kupası çerçevesinde ülkesinde bulunan Juventus Takımı’nı ofisinde ağırladı. Trump, İtalyan kulübünün oyuncuları ile bir araya gelerek İran konusundaki düşüncelerini paylaştı. Oval Ofis’teki kabulde, İsrail-İran gerilimi üzerine güncel değerlendirmeler yaptı.

İRAN’A YÖNELİK AÇIKLAMALARI

Trump, İran’a saldırma kararı ile ilgili olarak, “Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir” dedi. Orta Doğu’daki olası bir çatışmaya dahil olma konusunu ise “Ben dahil olmak istemiyorum” sözleriyle netleştirdi. Trump, bölgedeki durumu sürekli olarak izlediklerini de belirtti ve “Birazdan Durum Odası’nda (İsrail-İran konusunda) toplanacağız” ifadesini ekledi.

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