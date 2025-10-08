Trump Kanada İle Altın Kubbe Projesi Hakkında Bilgi Verdi

TRUMP’IN KANADA İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Kanada ile “Altın Kubbe” savunma sistemi projesi konusunda önemli bir iş birliği yürüttüğünü açıkladı. Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı görüşmeden de bahsetti. Trump, iki ülkenin savunma alanındaki ortak çalışmalarının önemine dikkat çekerek, “Golden Dome, çok yakın iş birliği içinde olduğumuz bir proje. Bu bir koruma sistemi, nasıl çalıştığını görüyorsunuz; gerçekten inanılmaz bir şey” dedi.

PROJENİN STRATEJİK ÖNEMİ

Trump, bu projeyi hem Amerika hem de Kanada için stratejik bir adım olarak değerlendirdi ve “Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu, çok önemli olacağını düşündüğüm bir proje. Böyle bir korumaya sahip olmak istiyoruz. Gerçekten etkileyici bir teknoloji” ifadelerini kullandı. Mayıs ayında kamuoyuna duyurduğu projeyle ilgili olarak, sistemin kendi görev süresi bitmeden üç yıl içinde tamamlanmasının amaçlandığını ve toplam inşaat maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtti.