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Trump, Kanada’ya Dikkat Çekti

BAŞKAN TRUMP, KANADA BAŞBAKANI CARNEY’İ AĞIRLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi. Toplantıda dikkat çeken bir konu, Carney’in Trump’ın Kanada ile ilgili ifadelerine yönelik açıklaması oldu. Carney, “Kanada satılık değil, hiçbir zaman olmayacak” diyerek Kanada’nın bağımsızlığını vurguladı.

TRUMP’IN CEVABI: ASLA, ASLA DEME

Trump, Carney’in söylediklerine yanıt vererek, “Asla, asla deme” ifadesini kullandı ve Kanada’nın 51’inci ABD eyaleti olabileceği üzerinde durdu. Ayrıca, Kanada’dan araba ve çelik alımına dair isteksizliklerini yineleyerek, “Kanada’yı askeri olarak koruyoruz” açıklamasında bulundu. Bu ifadeler, iki liderin ilişkileri üzerine ilginç bir tartışma yarattı.

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