Trump: Karadeniz Ateşkesi İçin Şartları İnceliyoruz

TRUMP’IN ATEŞKES DEĞERLENDİRMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Karadeniz’de sunduğu ateşkes şartlarını değerlendirdiklerini belirtti. Trump, “Şu anda tamamını değerlendiriyoruz. 5 ya da 6 şart bulunuyor ve hepsine bakıyoruz” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray’da başkanlık kararnamesine imza attıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Suudi Arabistan’da ABD heyetinin Rusya ve Ukrayna heyetleriyle gerçekleştirdiği görüşmelere dair de, “Görüşmelerin iyi gittiğini söyleyebilirim” dedi.

BİRLİKTE DEĞERLENDİRME VE RUSYA’NIN ŞARTLARI

Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna’nın Karadeniz’de prensipte ateşkes anlaşması sağladığını, ancak Rusya’nın bu anlaşmanın geçerliliği için bazı şartlar getirdiğini duyurmuştu. Trump, bu şartların şuan detaylı bir inceleme sürecinde olduğunu vurguladı.

KAMU FONLARININ KESİLMESİ TALEBİ

Ayrıca Trump, ABD’deki devlet destekli yayın kuruluşları olan NPR ve PBS’ye yapılan kamu fonlarının kesilmesini istedi. Bir gazetecinin fonların sonlandırılıp sonlandırılamayacağı üzerine sorduğu soruya Trump, “Bunu yapmayı çok isterim. Bence bu çok adaletsiz. Çok taraflı davrandılar” şeklinde yanıt verdi.

HASSAS GÜVENLİK SIZINTISI VE SAVUNMA BAKANI

ABD tarihindeki önemli güvenlik açıklarından biri olarak değerlendirilen, ABD’nin savaş stratejilerine dair bir mesajlaşma uygulaması üzerindeki sızıntıya da değinen Trump, kendisinin de dahil olduğu sohbet grubunda “gizli bir bilgi paylaşılmadığını” ifade etti. Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Yemen’e yapılacak saldırının detaylarını bu grupta paylaştığına dair iddiaları reddetti. Ayrıca Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ı överek, “çok iyi bir insan ve iyi bir iş çıkarmaya devam edecek” dedi. Waltz ise Goldberg ile tanışmadığını ve iletişim kurmadığını belirterek, “Kendisinin nasıl olup da bu sohbet grubuna girebildiğini araştırıyoruz” dedi.