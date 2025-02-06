Trump Kararnamesine Yargı Engeli Konuldu

DURUMUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
ABD’deki Maryland eyaletinde, Bölge Yargıcı Deborah Boardman, kimliksiz kalma riski taşıyan 5 hamile kadının şikayetlerini değerlendirdi. Boardman, ABD Başkanı Donald Trump’ın, göçmen ailelerin ABD’de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesini durduran kararını anayasaya aykırı buldu.
VATANDAŞLIK HAKKININ ÖNEMİ
Boardman, vatandaşlık hakkının verilmemesinin “telafisi olmayan büyük zararlara” yol açacağını belirtti. Bu bağlamda, ülke genelinde ihtiyati tedbir kararı alınmasını sağladı.