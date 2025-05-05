Trump, Karelina’yı Beyaz Saray’da Ağırladı

GÖRÜŞME DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Rusya arasındaki tutuklu takası anlaşması sonucu serbest bırakılan çifte vatandaş Ksenia Karelina ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Trump, Oval Ofis’te Karelina’yı ağırlamakta büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Karelina, ABD-Rusya çifte vatandaşı bir balerin olarak bu süreçte Trump’a teşekkür etti.

HAPİS CEZASI VE SERBEST BIRAKILMA

Karelina, Ukrayna’ya yardım eden bir ABD merkezli kuruluşa yapmış olduğu para bağışı sebebiyle “vatana ihanet” suçlamasıyla Rusya’da 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak, ABD ile Rusya arasında gerçekleştirilen tutuklu takası anlaşması sonucunda serbest bırakılarak ABD’ye gönderildi.

TAKAS ANLAŞMASININ ARKA PLANI

ABD basınında yer alan haberlere göre, Karelina, hava yoluyla Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Abu Dabi kentinden ABD’ye getirildi. ABD hükümeti, bu takas kapsamında 2023 yılında Kıbrıs’ta tutuklanan Alman-Rus uyruklu Arthur Petrov’u serbest bıraktığını bildirdi. Ayrıca, tutuklu takası açıklamasının, ABD ile Rusya heyetlerinin büyükelçilik faaliyetlerini görüşmek üzere İstanbul’da bir araya geldiği zamana denk gelmesi dikkat çekici bulundu.