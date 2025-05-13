Trump, Katar’dan Jet Alımını Savundu

TRUMP, KATAR’DAN JET TALEBİNİ SAVUNDU

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın Air Force One başkanlık uçağı olarak kullanılacak lüks bir jumbo jeti Katar’dan alma planını destekliyor. Trump, 12 Mayıs’ta Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bize bir hediye veriyorlar” ifadesini kullandı ve bunu kabul etmemesinin “aptal bir insan” olmak anlamına geleceğini söyledi.

UÇAK HEDİYE DEĞİL, GEÇİCİ KULLANIM İÇİN

Katarlı bir sözcü, uçağı hediye olarak nitelendirmenin “yanlış” olacağını belirtti. Sözcü, “geçici kullanım” amacıyla bir uçağın transferinin iki ülke arasında müzakere edildiğini ekledi. Bu açıklama, Trump’ın ikinci döneminin ilk büyük dış gezisi sırasında Katar’ı ziyaret edeceği zaman geldi. Trump, ABD’nin Doha’ya “güvenlik ve emniyet açısından yıllar boyunca çok yardımcı olduğunu” ve Katar’ın “liderliğine büyük saygı duyduğunu” ifade etti.

HUKUKİ ELEŞTİRLER ORTAYA ÇIKTI

Katar’ın ABD’ye bir Boeing jeti sağlaması durumuyla ilgili potansiyel değerleri ve başka bir ülke tarafından veriliyor olması pek çok yasal ve etik eleştiriye neden oldu. ABD Anayasası, başkanların yabancı hükümetlerden kabul edebilecekleri hediyeleri kısıtlıyor. California Senatörü Adam Schiff, sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili Anayasa’nın bir maddesinden alıntı yaptı. Kongre Üyesi Ritchie Torres ise uçağın “yabancı bir hükümet tarafından bir başkana verilmiş en değerli hediye” olabileceğini belirterek Hükümet Sorumluluk Ofisi’ni soruşturma açmaya davet etti.

BASIN SÖZCÜSÜ’NÜN AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Pazar günü yaptığı açıklamada, “yabancı bir hükümet tarafından verilen herhangi bir hediyenin her zaman yürürlükteki tüm yasalara tam uyum içinde kabul edildiğini” dile getirdi ve “Başkan Trump’ın yönetimi tam şeffaflık konusunda kararlıdır” dedi. Ayrıca, Beyaz Saray’ın mevcut filosu, iki Boeing 747-200B uçağını içeriyor.

KATAR’DAN GELEN TEKLİF

Katar’ın, “uçan saraya” dönüştürülmüş yeni bir Boeing 747-8 modelini teklif edeceği ifade ediliyor. Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki bu uçağın ABD’ye verilmesi durumunda güçlendirilmesi ve güvenlik yetkilileri tarafından denetlenmesi gerekeceği için hemen kullanıma hazır olmayacağı bildirildi. Trump, Boeing ile Beyaz Saray’a iki adet 747-8 temin etmek üzere sözleşme imzalamıştı, ancak firmanın planlanan teslimat programının gerisinde kaldığından şikayet etti.

GEÇMİŞ ANLAŞMALAR VE İLERİDEKİ BİRLİKTEKLER

Katar, daha önce Türkiye gibi başka ülkelere de özel jetler vermişti. Trump’ın Katar ile yaptığı anlaşma bununla sınırlı kalmayacak. Geçtiğimiz ay Trump’ın şirketi, Katar’da lüks bir golf tesisi inşa etmek için bir anlaşma imzalamıştı. Trump’ın satın alabileceği uçak, görev süresinin sonunda başkanlık kütüphanesine bağışlanacak. Air Force One uçakları genellikle bir sonraki yönetime devrediliyor.

ÇIKAR ÇATIŞMASI ENDİŞESİ

İş adamlığından ABD başkanlığına geçiş yapan Trump, ilk görev süresinde de çıkar çatışmalarıyla suçlanmıştı. İlk döneminde, eleştirmenler onu Washington DC’deki oteli dahil olmak üzere çeşitli yollarla kendisini zenginleştirmekle itham ettiler. Georgetown Üniversitesi’nde hukuk profesörü David Super, olası devri “Burnuma pis kokular gelse de resmi olarak bu, makam sahibine değil [ABD] hükümetine yapılan bir devir” diyerek yorumladı. Prof. Super, böyle bir durumun yasadışı bir kişisel hediye olarak değerlendirilebileceğini de sözlerine ekledi.

KONGRE’DEN GELEBİLECEK İTİRAZLAR

Böyle bir hamleyi kimin protesto edebileceğine dair, Kongre’nin bunu kınayan bir karar alabileceği, ancak Cumhuriyetçilerin Kongre’deki hakimiyeti göz önüne alındığında bunun pek olası olmadığı ve fiili transferi durduramayacağı belirtildi. Bu gelişmeler, gündemde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.