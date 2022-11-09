Trump: Kaybederlerse beni suçlamalılar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donaldd Trump, ara seçimler ve Cumhuriyetçilere verdiği destek hakkında konuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’nin dengelerini belirleyecek ara seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada “Cumhuriyetçi adaylar kazanırsa bence tüm krediyi ben almalıyım. Eğer kaybederlese ise ben hiç suçlanmamalıyım” dedi.

Ara seçimler öncesi katıldığı NewsNation kanalında açıklamalarda bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin Demokrat Parti’nin Kongre’nin iki kanadında da çoğunluk olduğu durumu değiştirecek bir sonuç elde etmesi durumunda “tüm kredinin kendisine verilmesi gerektiğini” söyledi.

Trump şöyle devam etti: “Eğer kaybederlese de ben hiç suçlanmamalıyım. Fakat muhtemelen tam tersi olacak”

Trump, eyalet ve federal yetkiler için yarışan 330’dan fazla Cumhuriyetçi adayı desteklemişti.

Eski ABD Başkanı yaptığı açıklamada “Kazandıklarında çoğu durumda aday olmalarını ben söylemiş olsam da muhtemelen çok az kredi verecekler.” dedi.

Trump ara seçimler öncesi yaptığı açıklamada 15 Kasım’da 2024 seçimlerine dair büyük bir duyuru yapacağını söylemişti. Trump’ın 2024’te yeniden aday olacağını duyurması bekleniyor.