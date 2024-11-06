Trump Kazanırsa Şiddet Tehdidi Tutuklandı

ABD’DE TEHDİT FALAN 25 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI

ABD’nin Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump’ın seçimi kazanması durumunda “şiddet içeren bir saldırı” yapacağı tehdidinde bulunan 25 yaşındaki Isaac Sissel, güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

ŞİDDET TEHDİDİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Isaac Sissel’in bu tehdidi, yerel güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Sissel’in ifadesine göre, bu tür eylemler gerçekleştirme niyetinde olduğu belirlendi. Olay, Michigan’daki seçim sürecinin sertleştiği bir dönemde meydana geldi.