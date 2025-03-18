Trump, Kennedy Suikasti Belgelerini Açıklıyor

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, John F. Kennedy suikastı ile ilgili yaklaşık 80 bin sayfalık gizli belgenin bugün kamuoyuna sunulacağını duyurdu. Eski başkan Kennedy, 1963 yılındaki suikaste silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Pazartesi günü Kennedy Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Trump, “İnsanlar on yıllardır bunun için bekliyordu. Çok ilginç olacak.” diyerek halka açık belgeler hakkında heyecanını dile getirdi. Ayrıca, “Seçim kampanyamda bunu yapacağımı söyledim ve ben sözümün eriyim.” ifadesini de kullandı. Trump, belgelerin redakte edilmeden paylaşılacağını düşündüğünü de belirtti. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump’ın birkaç gün önceki talimatıyla yapılan araştırmalar sonucunda yaklaşık 2 bin 400 yeni belge bulduğunu açıkladı.

KAMUYA AÇILAN BELGELERİN GEÇMİŞİ

Trump, Ocak ayında göreve başladıktan kısa bir süre sonra bir başkanlık kararı imzalayarak Kennedy, kardeşi Senatör Robert F. Kennedy ve insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. suikastlarıyla ilgili belgelerin kamuoyuna açıklanmasını istedi. BBC’nin ABD’deki ortağı CBS’e göre, ABD Ulusal Arşivleri’nde John F. Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 5 milyon belge bulunuyor. Arşiv yönetimi, bunların yüzde 97’sinin halkın erişimine açık olduğunu duyurdu. Geri kalan belgeler ise kısmen veya tamamen gizli tutulmaya devam ediyor. Trump, ilk döneminde de belgelerin gizliliğini kaldırma kararını almış ancak CIA ve FBI yetkilileri bu karardan vazgeçmeye ikna etmişti.

SUİKAST VE SONUÇLARI

Trump, bu yıl imzaladığı başkanlık kararıyla, “devam eden gizliliğin kamu yararına olmadığını” dile getirdi. ABD’nin 35’inci Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963’te uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi. Saldırı sırasında Kennedy, açık bir arabada bulunuyordu. Başkan’ın önünde oturan Texas Valisi John Connally, bu olaydan yaralı olarak kurtuldu. Aynı saat diliminde Dallas’ta polis memuru JD Tippit de öldürüldü. Daha sonra, şüpheli Lee Harvey Oswald tutuklandı ve 12 saat içinde Kennedy ve Tippit’in cinayetleri ile suçlandı. 24 Kasım’da Oswald, başka bir yere götürülmeden önce gece kulübü sahibi Jack Ruby tarafından öldürüldü.

KOMİSYON SONUÇLARI VE TEORİLER

Cinayet anı kameralarca kaydedildi ve Ruby, Oswald’ı öldürme suçundan ölüm cezasına çarptırıldı. Ancak Ruby, yeniden yargılanma hakkını kazanamadan 1967’de kanserden hayatını kaybetti. 1964 yılında yapılan Warren Komisyonu soruşturması, John F. Kennedy’nin Lee Harvey Oswald tarafından, Oswald’ın ise yalnızca kendi başına hareket ettiği sonucuna ulaştı. Oswald veya Ruby’nin iç ya da dış herhangi bir komployla bağlantısı olduğuna dair bir delil bulunmadı. Suikast sonrası pek çok komplo teorisi gündeme geldi. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Oswald ile hiçbir zaman bağlantısının olmadığını ve bu konudaki bilgileri Amerikalı müfettişlerden gizlemediğini açıkladı.