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Trump, Keşmir’deki Saldırıyı Kınadı

TRUMP’TAN KEŞMİR SALDIRISINA TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’a bağlı Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen turistlere yönelik silahlı saldırıyı kınadı. Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı diledi. Açıklamasında, “Keşmir’den gelen haberler son derece rahatsız edici. ABD, terörizme karşı Hindistan’ın yanında güçlü bir şekilde durmaktadır. Başbakan (Narendra) Modi ve Hindistan halkına tam desteğimizi ve en derin taziyelerimizi sunuyoruz.” dedi.

BEYAZ SARAY’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gerçekleştirdiği basın toplantısında saldırıyı kınadıklarını ve Hindistan’a destek verdiklerini aktardı. Cammu Keşmir bölgesindeki silahlı kişilerin turistlere açtığı ateş sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

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