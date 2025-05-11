Trump, Keşmir İçin Çalışacak

TRUMP’IN ATEŞKES VURGUSU

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan arasında ilan edilen ateşkesin ardından “Keşmir konusunda bir çözüm bulunup bulunamayacağını görmek için her iki tarafla da çalışacağını” söyledi. Trump, Truth Social hesabından Hindistan-Pakistan gerilimi üzerine değerlendirme yaptı. Ateşkes konusundaki memnuniyetini dile getiren Trump, iki ülke arasındaki gerilimin artması halinde “milyonlarca insanın ölebileceğini” ifade etti. Yıllardır çözülemeyen Keşmir sorununa da değinerek, “Ayrıca ‘bin yılın’ ardından Keşmir konusunda bir çözüm bulunup bulunamayacağını görmek için her iki tarafla da çalışacağım.” şeklinde konuştu. Bunun yanında Trump, Hindistan ve Pakistan ile ticareti “önemli ölçüde artırmayı” planladığını da belirtti.

PAKİSTAN BAŞBAKANI’NDAN DESTEK

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Trump’ın açıklamalarından memnun kaldığını ifade etti. X sosyal medya hesabından bir değerlendirme yapan Şerif, “Trump’ın küresel barışa bağlılığı ve Güney Asya’da kalıcı barışı sağlama konusunda rol alma önerisinden” memnuniyet duyduğunu belirtti. Ayrıca, Pakistan ile ABD’nin barış ve istikrarın yanı sıra ortak çıkarları korumak için uzun yıllardır yakın iş birliği yaptığını vurgulayan Şerif, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda “Trump’ın önemli bir ortak” olduğunu kaydetti.

ÇATIŞMALAR VE ATEŞKES

Hindistan’ın, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde meydana gelen 26 kişinin öldüğü terör saldırısına misilleme yapmak amacıyla 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgelerine füze saldırıları düzenlemesiyle başlayan çatışmalar, iki ülkenin 10 Mayıs’ta ABD’nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmesiyle sona ermişti.