Trump, Kirk’e Özgürlük Madalyası Verecek

BAŞKAN TRUMP’TAN DUYURU

ABD Başkanı Donald Trump, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Charlie Kirk’e gıyaben Özgürlük Madalyası verileceğini açıkladı. 11 Eylül saldırılarının 24’üncü yılı dolayısıyla Pentagon’da gerçekleştirilen törende, Utah Valley Üniversitesi’ndeki bir etkinlikte konuşan Trump, 31 yaşında hayatını kaybeden muhafazakar aktivist Kirk’ü andı.

CHARLIE KIRK’Ü ANMA

Trump, “Charlie, neslinin bir devi, özgürlüğün şampiyonu ve milyonlarca insana ilham veren biriydi. Dualarımız, onun harika eşi Erika ve güzel çocuklarıyla. Onlar harika insanlar. Onu çok özleyeceğiz. Yine de Charlie’nin sesinin ve özellikle de gençlerin kalplerine aşıladığı cesaretin yaşamaya devam edeceğinden hiç şüphem yok” sözlerini kullandı. Ayrıca, “Charlie Kirk’e gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Törenin tarihi açıklanacak ve size tek bir şey garanti edebilirim ki, çok büyük bir kalabalık olacak” dedi.