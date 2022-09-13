Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Trump, Kraliçe Elizabeth’in cenazesine davet edilmedi.

Beyaz Saray , Başkan Joe Biden’ın Kraliçe 2’nci Elizabeth’in cenazesi için Londra’ya gittiğinde selefi veya başka herhangi bir eski başkanın kendisine eşlik etmeyeceğini söyledi.

Beyaz Saray basın sekreteri Karine Jean-Pierre gazetecilere verdiği demeçte, Biden’ın Donald Trump’ı veya yaşayan diğer üç eski başkandan herhangi birini son hükümdarın anma törenine resmi bir delegasyona katılmaya davet edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt olarak , “İngiliz hükümeti, yalnızca görevdeki başkan ve eşi First Lady Jill Biden’ı kapsayacak şekilde davet edildi” dedi.

Jean-Pierre, davetin cumartesi günü İngiltere Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi protokol müdürlüğünden diplomatik bir not olarak iletildiğini ve Biden’in bir gün sonra kabul ettiğini söyledi.

“Davet, yalnızca Başkan ve First Lady için ABD hükümetine iletildi” dedi.

Yabancı devlet başkanları ve eşlerinden İngiltere’ye ticari uçuşlarla gelmeleri istendi ve kendilerine Londra’da helikopterlerin kullanılmasına izin verilmeyeceği söylendi.

Kraliçe’nin tahttaki yetmiş yılı, 33’üncü Başkan Harry S Truman’dan 46’ncı Başkan Biden’a kadar 14 ABD başkanının görev sürelerini kapsıyordu.

Bu 14 kişiden şahsen tanışmadığı tek kişi 36’ncı Başkan Lyndon Johnson’dı.