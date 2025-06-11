Trump, Kurşun Geçirmez Camdan Konuştu

TRUMP’IN FORT BRAGG ZİYARETİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünü ziyaret ediyor. Yaklaşık 50 bin aktif görevdeki askerin bulunduğu bu üste, ABD ordusunun 250. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bu ziyaret, Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik artan protestoların olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

KURŞUN GEÇİRMEZ KÜRSE

Trump’ın konuşma yaptığı alanın arkasında kurşun geçirmez bir camın bulunması dikkat çekiyor. Bu durum, güvenlik endişelerini gözler önüne seriyor.

SUIKAST GİRİŞİMİ OLAYI

Trump, daha önce 13 Temmuz’da Pensilvanya’nın Butler bölgesinde düzenlediği mitingde kürsüden destekçilerine hitap ederken silahlı saldırıya uğramıştı. Bu saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi ise yaralanmıştı. FBI, söz konusu olayı bir suikast girişimi olarak tanımlamış ve incelemeler sonunda saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.