Trump, Kurşun Geçirmez Camdan Konuştu

KUZEY CAROLİNA’DA TARİHİ ZİYARET

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina’nın Fort Bragg üssünü ziyaret etti. Bu üs, yaklaşık 50 bin aktif askeri personelin görev yaptığı önemli bir merkezdir. Ziyaret, ABD ordusunun 250. kuruluş yıl dönümünü kutlama etkinliği çerçevesinde gerçekleşti. Bu özel etkinlik, Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik artan protestoların yaşandığı bir zamanda oldu.

KÜRSÜN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Trump, yaptığı konuşmada kürsünün arkasında bulunan kurşun geçirmez cam dikkat çekti. Bu güvenlik önlemi, ortamın gerginliğine işaret eden bir detay olarak öne çıktı.

Trump, geçtiğimiz yaz Pensilvanya’nın Butler bölgesinde düzenlediği miting sırasında bir silahlı saldırıya uğramıştı. 13 Temmuz’da gerçekleşen saldırıda, destekçilerine hitap etmekte olan Trump’ın koruma önlemleri yeniden tartışma konusu oldu. Mitingde bir kişi hayatını kaybetti ve iki kişi yaralandı. FBI, bu durumu bir suikast girişimi olarak sınıflandırdı. Olay sonrasında incelemeler yapılırken, saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinde ölen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu bildirildi.