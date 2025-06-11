Trump Kurşun Geçirmez Camdan Konuştu

TRUMP’IN FORT BRAGG ZİYARETİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünü ziyaret etti. Üste yaklaşık 50 bin etkin görevde bulunan askerle birlikte ABD ordusunun 250. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Bu ziyaret, Trump’ın göçmen karşıtlığına yönelik artan protestoların ortasında gerçekleşiyor.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAM DETAYI

Trump’ın yaptığı konuşmanın gerçekleştirildiği kürsünün arkasındaki kurşun geçirmez cam dikkat çekti. Bu güvenlik önlemi, Trump’ın önceki mitinglerinde yaşanan olayların ardından alınan bir tedbir olarak değerlendiriliyor.

SUIKAST GİRİŞİMİ HATIRLATMASI

Trump, 13 Temmuz’da seçim öncesi düzenlediği mitingde silahlı bir saldırıya uğramıştı. Pensilvanya’nın Butler bölgesindeki miting sırasında destekçilerine hitap eden Trump, saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin yaralandığını aktarmıştı. FBI, bu durumu suikast girişimi olarak tanımladı ve yapılan incelemeler sonucunda olay yerinde ölen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu bildirildi.