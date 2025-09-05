Trump, Lafayette Park’taki Çadırı Kaldırın

TRUMP’IN ÇADIR KALDIRMA TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın önünde uzun yıllardır bulunan ve savaş karşıtlığıyla tanınan bir çadırın kaldırılması için talimat verdi. Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, Beyaz Saray’ın karşısındaki Lafayette Park’ta yer alan çadır hakkında bir açıklama yaptı. Çadırın “Amerikan karşıtı” bir yere dönüştüğünü öne süren bir muhabirin sorusu üzerine Trump, salondaki görevlilere yönelerek, “Onu hemen kaldırın. Bugün, hemen kaldırın. Radikal solculara sürüklenmiş. Lafayette Park’taymış, kaldırın onu.” dedi.

BİLGİSİZLİĞİ VE KALDIRMA GEREKEN ÇADIRLAR

Trump, çadırın orada bulunduğundan haberdar olmadığını belirtti ve başkent Washington’da suçla mücadele kapsamında yüzlerce çadırın kaldırıldığını ifade etti. Bu çadırın da aynı şekilde kaldırılacağını söyledi. Beyaz Saray’ın önünde yer alan Lafayette Park’taki savaş karşıtlığıyla sembol haline gelen çadır, 30 yılı aşkın bir süredir bu alanda duruyor.