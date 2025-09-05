Haberler

Trump, Lafayette Park’taki Çadırı Kaldırın

TRUMP’IN ÇADIR KALDIRMA TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın önünde uzun yıllardır bulunan ve savaş karşıtlığıyla tanınan bir çadırın kaldırılması için talimat verdi. Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, Beyaz Saray’ın karşısındaki Lafayette Park’ta yer alan çadır hakkında bir açıklama yaptı. Çadırın “Amerikan karşıtı” bir yere dönüştüğünü öne süren bir muhabirin sorusu üzerine Trump, salondaki görevlilere yönelerek, “Onu hemen kaldırın. Bugün, hemen kaldırın. Radikal solculara sürüklenmiş. Lafayette Park’taymış, kaldırın onu.” dedi.

BİLGİSİZLİĞİ VE KALDIRMA GEREKEN ÇADIRLAR

Trump, çadırın orada bulunduğundan haberdar olmadığını belirtti ve başkent Washington’da suçla mücadele kapsamında yüzlerce çadırın kaldırıldığını ifade etti. Bu çadırın da aynı şekilde kaldırılacağını söyledi. Beyaz Saray’ın önünde yer alan Lafayette Park’taki savaş karşıtlığıyla sembol haline gelen çadır, 30 yılı aşkın bir süredir bu alanda duruyor.

Konya Gastrofest, Lezzetin Hikayesini Anlatıyor

Konya'da gerçekleştirilen 3. Gastronomi Festivali, ünlü şefler ve akademisyenlerin katılımıyla açıldı; yerli ve yabancı konuklar festivale ilgi gösterdi.
Kırıkkale’de 836 sentetik ecza hap

Kırıkkale'de jandarma, bir gencin evinde yapılan aramada 836 sentetik ecza hapı ele geçirdi. 19 yaşındaki F.P. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

