Trump, Lee’ye Sert Açıklamalar Yaptı

TRUMP’IN SERT AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’nin yeni lideri Lee Jae Myung ile Beyaz Saray’daki zirvesinden birkaç saat önce Seul’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Güney Kore’de bir tür tasfiye ya da devrim var gibi görünüyor. Orada böyle bir ortam varken iş yapamayız” sözlerini kullandı. Haziran ayında gerçekleşen ani seçimle göreve gelen Lee için bu kritik ziyaret öncesinde Trump’ın açıklamaları, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı. Lee, selefi Yoon Suk Yeol’ün başarısız sıkıyönetim girişiminin ardından görevden alınmasıyla ortaya çıkan siyasi krizin ardından başkanlık görevine geldi.

HÜKÜMET İÇİ TARTIŞMALAR

Trump’ın yorumları, Güney Kore’deki aşırı sağcı kesimlerin söylemleriyle örtüşüyor. Bu gruplar, görevden alınan eski başkan Yoon’u “komünist baskının kurbanı” olarak nitelendiriyor ve seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını sürdürüyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’ın ziyaretinin ana gündemi savunma harcamaları, ticaret ve nükleer iş birliği gibi konular oluşturuyor. Washington yönetimi, Güney Kore’deki 28 bin 500 Amerikan askerinin masrafları için, Seul’den milyarlarca dolarlık ek destek talep ediyor.

RİSKE YOL AÇAN KONULAR

Trump’ın gündeme getirmesi beklenen diğer başlıklar arasında Kuzey Kore tehdidi, ticaret engelleri, deniz güvenliği ve Amerikan gemi inşa sanayi var. Başkan Lee ise bu hassas konuları şimdilik geri planda tutarak, dengeli bir politikayla olumlu bir diplomatik atmosfer yaratmayı amaçlıyor. Seul yönetimi, savunma harcamalarında NATO standartlarını dikkate alırken, ABD’nin Kore Yarımadası’ndaki askeri varlığını bölgesel aktörlere karşı kullanma planlarına temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

EKONOMİK İLİŞKİLER ÜZERİNDE DURULACAK

Başkan Lee’nin ABD ziyareti sırasında ekonomik ilişkilerin de öncelikli konular arasında yer alması bekleniyor. Özellikle Philadelphia’daki Hanwha tersanesinde gerçekleştireceği ziyaret, Güney Kore’nin Amerikan gemi inşa sektörüne yaptığı yatırımların altını çizecek. Ayrıca, zirve sırasında Kuzey Kore’nin nükleer programı da ele alınacak. Lee, Washington’a gitmeden önce Tokyo’da Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ile bir araya gelerek Güney Kore-Japonya-ABD üçlü iş birliğini güçlendirme amacı taşıdığını belirtti.