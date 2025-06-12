Trump, Les Misérables’a Protesto Edildi

TRUMP’IN KONSERİNE PROTESTO

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Washington’daki ünlü Kennedy Center’da sahnelenen Les Misérables müzikaline katıldı. Ancak Trump’ın bu etkinliğe katılacağını öğrenen bazı oyuncular, sahneye çıkmayı reddederek dikkat çekici bir protesto gerçekleştirdi. Başkan Trump’ın favori müzikallerinden biri olan Les Misérables’in açılış gecesi, bazı oyuncular tarafından tepkiyle karşılandı ve bu oyuncular, Trump’ın politikalarını ve kültür-sanat alanındaki müdahalelerini protesto etmek amacıyla gösteride yer almayacaklarını duyurdu.

TRUMP’IN YORUMU

Trump, protesto olayına karşılık vermekten kaçınarak, şık siyah smokiniyle salona giriş yaptığı anda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Umurumda bile değil. Ben sadece ülkeyi iyi bir şekilde yönetmeye odaklanıyorum,” ifadelerini kullandı. Melania Trump da etkinlikte siyah, kolsuz, zarif bir elbise ve gümüş topuklularla dikkat çekti. Trump, Şubat ayında Kennedy Center’ın başkanlığına kendisini atamış ve merkezin “kötü durumda” olduğunu belirterek büyük bir restorasyon sözü vermişti. Bu etkinlik, o atamadan sonraki ilk resmi ziyareti oldu.

KÜLTÜREL TARTIŞMALAR

Trump, kültürel alanda yaptığı değişikliklerle tartışmalara neden oldu. Önceki yönetimi görevden alarak kendi kurulu üzerinden merkezi yeniden şekillendirmesi, sanat camiasında büyük tepkilere yol açtı. Ayrıca, Trump’ın eski yönetimin gençlere yönelik drag şovlarına izin verdiğini öne sürmesi de dikkat çekti. Protestolar sadece oyuncularla sınırlı kalmadı, açılış gecesine bazı drag sanatçılar da seyirci olarak katılarak tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bu sanatçıların salona girişleri sırasında bazı izleyicilerden alkış aldıkları görüldü.

BAĞIŞ KAMPANYASI

Gösterişli gece kapsamında toplamda 10 milyon dolarlık bir bağış toplandı. Etkinlikte Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance’in de yer aldığı görüldü.